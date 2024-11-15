《嗨！營業中4》上周移動到澎湖，姚元浩在廚房驚險遇到閃燃，燒到眉毛Q起來，讓他現在看到爐火都非常恐懼，「我現在看到火焰會害怕，這火焰太強了吧！」但為了料理，他在看完大火快炒的教學後還是硬著頭皮上場，雖然情況不如預期，姚元浩仍好強的說：「我可以的！」

看到大廚簡簡單單就把炒飯完成，像施展廚房魔法，反觀姚元浩卻連鍋子跟鏟子都使不好，相較之下手腳不俐落、超級卡，姚元浩無奈大叫：「甩鍋真難」，莎莎連忙加油打氣說：「好帥！好帥！」姚元浩二度上陣時不小心把爐火滅掉，「師傅我滅火了怎麼辦？」趕忙求救大廚。

之後換隊長郭泓志掌廚燙青菜，他在大廚指導下一勺一勺精準調味，本以為名師出高徒，卻在最後發現整個「臭火焦（台語）」燒焦了。姚元浩也為郭泓志打氣：「沒有關係！隊長，你很棒！」郭泓志則一臉茫然的表示：「我不知道啊！對不起！」

不僅內場失誤連連，在外場的乱彈阿翔跟小幫手王品澔也是狀況不斷，讓人擔憂他們能否順利完成20人的精緻餐點。《嗨！營業中4》 每周六晚上8點在台視首播、晚上10點在Netflix 上架、周日晚上8點在八大綜合台播出。