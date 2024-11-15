澎湃新聞15日報導，新華社旗下《經濟參考報》調查記者王文志、程子龍11月14日在安徽合新高鐵中鐵七局施工現場，揭發疑似偷工減料情事遇襲，引發關注。中國記協前黨組成員、書記處書記顧勇華表示，無論誰動手打記者，必須依法懲治。

新華社《經濟參考報》11月12日刊發調查報導〈彈性墊層「一割就開」，合新鐵路建設材料「以次充好」存安全隱患〉一文，揭露合新鐵路（合肥至新沂）多家施工單位為節省成本，以次充好，違規將「三元乙丙橡膠彈性墊層」偷換為不符合鐵路行業標準的「再生膠仿製品」，這些仿冒品性能遠低於設計要求，存在安全隱患。

有知情人士爆料，11月14日下午在安徽合新高鐵中鐵七局施工現場，新華社《經濟參考報》調查記者王文志、程子龍在安徽追蹤採訪報導期間，遭遇襲擊，除記者手機被搶奪外，王文志本人右手受傷。

根據現場視訊，一名專案負責人面對記者「我們可以走嗎？」質問時說：「我逮到人（記者）了，我逮到現場了，我能讓你走嗎？」

《瀟湘晨報》報導，14日下午，聯繫到《經濟參考報》經參調查室，確認：「目前兩名記者暫時是安全的，報社已經將相關情況進行了上報。」

中國記協官微指出：針對《經濟參考報》記者在施工現場被襲新聞，中鐵七局微信公眾號於11月14日20時34分作出回應。「今天下午，中國記協關注到網傳『記者採訪遇襲』之後，立即同有關方面溝通並聯繫記者王文志核實。目前，王文志及程子龍人身安全，手機已退回。我們將繼續密切關注事件進展，與記者及有關部門保持溝通，維護記者正當採訪合法權益。」

《瀟湘晨報》此前報導，11月14日晚，中鐵七局集團有限公司發表聲明稱：「我公司高度重視媒體關於合新鐵路建設材料『以次充好』的報導，已於第一時間派出工作組趕赴現場，目前正全力配合皖贛鐵路安徽有限公司的調查。如調查發現存在品質問題，絕不姑息，將嚴肅查處。與此同時，我們高度關注『《經濟參考報》記者在施工現場被襲』新聞，正在配合安徽定遠縣警方全面調查，等待調查結果。我們堅決維護記者輿論監督的合法權益。衷心感謝社會各界對我公司的監督和指導。」