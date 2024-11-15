中央警察大學第43屆校運會今天舉辦開幕典禮，內政部次長馬士元出席，警大學生進場發揮創意，大跳職棒啦啦隊舞蹈，或是扮成電玩角色、古埃及裝扮等，馬士元肯定警大學生們展現創意，體現警大「文武兼備、術德兼修」教育宗旨。

警大今天進場中，學生大跳職棒啦啦隊舞蹈，包含富邦悍將「GO STRONGER」、中信兄弟陳子豪應援曲及源自韓職的三振舞。此外也有學生巧扮成電玩瑪利歐賽車，宛如把比賽搬到警大現場，也讓與會者驚呼聲連連。此外有學生也扮演古埃及角色，展現趣味。

中央警察大學第43屆校運會今天舉辦開幕典禮，內政部次長馬士元出席，肯定學生「文武兼備、術德兼修」。（賴佑維攝）

中央警察大學第43屆校運會今天舉辦開幕典禮。（賴佑維攝）

馬士元指出，警察大學學生人數雖然只有1千多人，但在全國各項競賽中，像是在今年「全國大專校院運動會」中，勇奪6金4銀5銅等優秀成績，都是平日學校勤奮訓練的積累，也是同學們勇於挑戰自我的展現。

馬士元也為校運會最矚目的拔河賽事鳴槍開賽，他說，透過拔河競賽，不僅要凝聚團隊精神，也考驗著向心力和默契，短短的幾分鐘，拔一根繩，揪一條心，齊心努力，這種追求團隊榮譽的精神，正是警大的核心價值，更是未來治安幹部必須堅持的信念。拔河競賽中，二技中隊雖首場落敗，但取得2連勝拿下勝利。