《不如海邊吹吹風》以治癒為核心，15日釋出正式預告，陳柏霖、郭雪芙雙向救贖愛戀、多線CP愛情滋味、如詩如畫金門島嶼風光、在地美食與小鎮純樸人情味成吸睛五大看點。陳柏霖此次為拍攝《不如海邊吹吹風》第一次踏上金門的土地，殺青後對金門產生深厚的情感，「我非常喜歡金門，喜歡金門的氣候、食物，還有金門人都非常讚。」

導演何潤東以細膩的鏡頭捕捉金門的自然之美，將金門大橋、喊泉、太武山等經典地標融入劇情。這是他首次在金門拍戲，並對當地的美景和人情留下深刻印象，「在金門工作真的很開心，當地的居民都非常支持我們！」無論是借場景或需要現場臨演，大家都會熱情回應，他也將這樣的濃厚可愛的人情味放入劇中。他也透露，拍攝期間他幾乎每天都要來一碗廣東粥，對於金門的在地滋味讚不絕口。

蔡思韵（右）在劇中為林柏叡的生活帶來不同於以往的衝擊。（大川大立提供）

郭雪芙分享在金門拍戲的趣事，她表示在金門國家公園散步時，總有一隻小貓跟隨，「每次去牠都會出來跟著，很可愛！」楊子儀提到在金門拍戲的經歷，直言這次與以往不同，生活在金門讓他更深刻地體會了這座島嶼的魅力，他笑說：「在金門一定要騎摩托車，吹著海風太舒服了；但騎腳踏車真的會騎到往生！」此外，他也強烈推薦爬太武山，不僅可以參拜山頂的海印寺，也能喝杯咖啡放鬆心情。

《不如海邊吹吹風》導演何潤東首次在金門拍攝。（大川大立提供）

影集中，「允諾CP」陳柏霖與郭雪芙兩人在從針鋒相對到逐漸靠近，讓原本高傲的他流露出溫柔的模樣。《不如海邊吹吹風》還有其他三對CP在金門「海風里」展開各自的愛情故事。郭雪芙與林柏叡演繹的「大海CP」從青梅竹馬走向守護之情，林柏叡與蔡思韵的「職人CP」則因互補性格而結下深厚羈絆，楊子儀與莊茜佳的「廟口CP」則以共同經營海產店的方式，演繹出日常的溫馨愛情。

《不如海邊吹吹風》由中華電信共同出品、AXN頻道首部投資的台灣影集。大川大立總經理、該影集總監製楊鴻志表示：「中影集團董事長郭台強致力打造不同風貌、劇情的台灣影集，正是希望透過影視作品，將台灣的美展現給全球觀眾。此次與韓國CJ集團合作，拍攝不如海邊吹吹風影集，就是希望讓世界認識台灣的自然之美與人情溫暖。我們希望在愛情故事的脈絡中，帶領觀眾一起感受台灣的風土人情，讓金門這座島嶼的純樸風貌成為全球觀眾心目中台灣的另一張名片。」