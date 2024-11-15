為迎接溫馨幸福的耶誕佳節，苗栗縣政府今年特別串聯苗南及苗北地區，規劃一系列耶誕燈區、光雕投影、地景藝術及演唱會活動，從11月開始一直到明年1月3日，持續以耶誕氛圍妝點城市，讓溫暖的幸福感陪伴縣民朋友度過冬日。

苗南耶誕系列活動率先登場，於縣府第一、二、三辦公大樓及青年創業指揮部前設置好客燈區、太空火箭燈區、泡泡燈區及築夢聖誕燈區，並於11月開始每晚6點到9點亮燈，搭配耶誕音樂，在夜晚中格外閃耀，吸引許多民眾駐足打卡拍照。

「文藝復興的光影再現」光雕投影秀示意圖(圖/苗栗縣政府提供)

接下來還有11/16「聖誕狂舞派對」、11/23及24「客家藝文嘉年華─廣場舞比賽」、11/30「苗栗聖誕愛洋溢─志工舞動夜」；12/7「苗栗聖誕愛洋溢─志工音樂夜」、12/14「苗栗聖誕愛洋溢─志工親子夜」，及最後壓軸12/20「苗栗市耶誕音樂晚會」，精彩可期。

12月開始苗北區音樂佳餚耶誕城將接力起跑，以竹南運動公園為主場，以文藝復興為題，運用數位互動裝置打造琉璃耶誕樹、動態耶誕櫥窗等，讓民眾以視覺、聽覺等五感體驗沉浸式享受耶誕氛圍。另外首次與苗栗最大的購物育樂中心-尚順育樂世界合作，自12/5起平日每晚5點到10點、假日5點到10點半間，每個整點於尚順育樂世界的外牆播放光雕投影秀，以「文藝復興的光影再現」為題，讓觀眾在流動的光影間透過現代科技，感受時空交錯的震撼。

「2024苗栗音樂佳餚耶誕城」活動於12/21至12/24在竹南運動公園熱鬧登場。(圖/苗栗縣政府提供)

12/21至12/24在竹南運動公園音樂佳餚耶誕城正式熱鬧登場，下午1點開始由耶誕市集拉開序幕，晚間6點半到9點半有卡司陣容堅強的多元主題演唱會，21日哈客耶誕慶，有羅時豐、邱舒、吉那、龔德、陳孟蕎等客家歌手輪番上陣；22日台嗨！耶誕夜，由許富凱、青虫、曾瑋中、蔡佳麟等台語歌手展現動人聲線；23日原音樂翻耶誕城，邀請原住民音樂家及團體，包含傳源、歐開、阿布絲、邱軍、吉巴奈、以莉高露等，一起搖擺舞動旋律；24日共下耶誕YA！，由PIZZALI、EROS、王ADEN、TRASH、怪物星人、高爾宣等重量級歌手與美秀樂團壓軸演出，嗨翻苗栗耶誕夜！更多活動訊息可至「苗栗音樂佳餚耶誕城」活動臉書查詢(https://www.facebook.com/musicfoods)。

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