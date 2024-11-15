冷凍水餃是家中冰箱必備食物，民眾大多在瓦斯爐上水煮，不過一旦時間沒拿捏好，常常內餡沒煮熟，或是煮太久水餃皮破掉。內行網友分享，用微波爐也能煮冷凍水餃，先將水餃放到碗裡，加入熱水蓋過水餃，接著放進微波爐加熱5分鐘，時間到了拿出來攪拌一下，再繼續微波3分鐘就完成了，方法簡單又快速，煮出來的水餃飽滿多汁，皮也完好無缺。

臉書粉專「酒酒姐姐這一家-小p塗鴉」日前上傳影片，教大家用微波爐煮水餃，先將冷凍水餃放到碗裡，並加入熱水蓋過水餃，放進微波爐加熱5分鐘，時間到了拿出來攪拌一下，接著再繼續微波3分鐘就完成了。

酒酒姐姐表示，用微波爐煮出來的水餃，每顆都非常飽滿，而且外皮都沒有破，操作起來方便又快速，唯一要注意的就是拿出來攪拌的時候要小心，不要被燙到。

貼文引起廣大回響，內行網友表示，「以前住外面也是這樣做，煮起來乾乾淨淨，而且不會破，超完美」、「也這樣試過，煮起來很好吃」、「超級實用，感覺很方便又省時。」