建商不要再違法！內政部已訂定「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，並要求建商切實執行，行政院消保處15日公布60個預售屋建案查核結果，共有15個建案不合格，平均每4個預售屋建案就有1案不合規，查核共裁處150萬元。

據消保處統計，查核60預售屋契約中共有15建案違法、28項次不符合規定，消保處表示，其中以違反「契約審閱期」、「房地標示及停車位規格」及「驗收」規定為多。

消保處說，契約審閱期計算為從契約隔日開始計算至5日後才能簽約，如15日拿到契約後則最快要21日才能簽約，部分建商計算方式錯誤；「房地標示及停車位規格」規定應載明停車位的如獎勵車位或法定車位等「性質」、「高度」及「停車空間面積占共有部分總面積之比例」，以利消費者判讀；也有發現部分建商售價近2000萬元，但交屋保留款卻只有20萬元，甚至要求消費者提前支付。

據消保處統計，以位於新竹縣僑臨建設的「縣府．厚居」違規7項次最為嚴重，消保處官員提醒，無論簽約前或簽約後，消費者均可以向地方政府申訴，若遭裁處則建商應與消費者修正契約，消費者可以至實價登錄網站確認建案契約備查狀況， 逐點核對契約內容是否與「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定相符，若契約內容不合規定建案，應拒絕簽約，並可向主管機關檢舉。