台北市內湖路一段與港墘路交叉口建案15日中午發生水泥塔倒塌事故，當場砸到路過的35歲男性機車騎士，北市建管處表示，初步調查發現為水泥塔支架固定不良導致結構失穩導致倒塌，顯示施工單位未依規定，確保施工場所的安全措施，將依《建築法》開罰承造人9萬元並勒令停工。

建管處說，經初步調查，水泥塔支架因固定不良導致結構失穩而倒塌，顯示施工單位未依《建築法》規定，確保施工場所的安全措施，進而導致水泥塔砸傷1名機車騎士，傷者意識清楚，已由工地人員陪同送往內湖三軍總醫院接受治療。

建管處表示，事故發生後，立即派員前往現場了解，工地已調派吊車，將於吊車抵達後迅速移除倒塌的水泥塔，以恢復道路通行，同時也要求施工單位全面檢視工地內其他設施，確保無安全隱患。

建管處指出，施工單位未遵守施工場所安全維護的規定，將依《建築法》對承造人處9萬元罰款，並勒令停工，施工單位須完成全面安全檢查改善後，經市府核准才可復工。