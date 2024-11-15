ETF投資幾乎成為全民運動，台股ETF受益人數上周突破1千萬人續創新高，而且理財年輕化，不少手上有存款的年輕人也開始執行存股。有一位24歲上班族在Dcard請教網友，表示自己去年8月開始存股，現值也已經100出頭多萬了，目前月薪約5萬，每個月定期定額1萬元，打算投資00878 5000、00919 5000，「這樣是可以的嗎？」

有網友羨慕「好厲害，為什麼24歲就有那麼多錢？」原PO也不諱言解釋「小時候爸媽幫忙我存，大學畢業歸還給我，在家裡上班，薪水也都存下來」。

不過對於投資標的2檔都是高股息ETF，不少網友並不認同，有網友表示「如果只買台股，建議全買006208，需要現金流可以靠賣股產生，高股息也不是無中生有配出股息，區別是6208是自己控制要賣多少，高股息是投信幫你決定」、「如果真的非買高股息不可，推薦成分股選股邏輯相對正常的00713，但強烈建議高股息不該佔投資組合太高的比例」。

也有網友分享自己經驗，表示「市值型波動大，會存不住，0050存了3年但151就忍不住下車了」、「長期的確市值型好，但是抱不住也是枉然，不如買自己抱得住的比較重要」。（文章未完…全文見此）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。