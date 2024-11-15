中天新聞台2019年因批評民進黨政府的登革熱防疫措施等3件新聞，連遭NCC裁處共160萬元罰鍰，最高行政法院認定3件新聞中天都經過查證，14日駁回NCC上訴。對於中天的勝訴，國民黨立委謝龍介今（15日）表示，「NCC當初真的太有針對性，所以現在我們才要如此嚴格審查委員資格。」

謝龍介今上午在立法院接受媒體聯訪時談到，「中天與NCC對抗太多了，我個人在裡面就有兩、三條被罰過錢，可是最後有關我的部分也都成功撤罰」。他並認為，NCC當初真的太有針對性，所以現在才要如此嚴格審查委員資格。

《中天電視》最新在法院戰勝NCC的3案中，其中有2案，是關於高雄市登革熱疫情的新聞報導，NCC認定中天報導偏頗開罰。對此，謝龍介笑說，「如果以當時來講確實有偏頗，因為沒有那麼嚴重，清德兄執政的台南市登革熱疫情更嚴重！有27000、28000例，死亡有112人。基本上中天與NCC對抗太多了，我個人在裡面就名列兩、三條被罰過錢，最後也都成功撤罰」、「NCC當時真的有針對性，所以現在我們才要嚴格審查委員資格。」

最後，謝龍介也直言，如果掌控國家所有媒體、督導、監督的單位不能公平看待所有媒體，那這樣的委員就是不適任。