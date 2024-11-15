2024新北電動車產業鏈博覽會15日於新北市工商展覽中心隆重揭幕，吸引47家電動車製造商及零件供應商參與。此次博覽會採B2B與B2C雙模式，促進在地經濟與產業合作。新日興等業者展現精密技術與創新實力，為新北電動車產業鏈注入更多動能。此外，針對2030新北市全面電動化公車計畫，電巴廠商表示，產能雖無問題，但充電場站設置及供電仍為關鍵挑戰。

其中，總公司位於新北市樹林的新日興也有參展，代理發言人廖偵利表示，公司秉持精密金屬加工的核心技術，從早期的軸承零件發展至今日的CNC加工技術，涉足電輔自行車及電動車零件領域。今年營收突破百億元，並積極推進永續發展及自動化生產，在越南及蘇州擴建新廠以滿足全球市場需求。廖偵利強調，電動車產業將成為公司未來發展的重要方向，期盼能進一步拓展電動車零件市場。

電動巴士廠商華德動能代表指出，隨著政府補助政策的推動，電動巴士的需求量快速攀升。公司連續4年取得政府補助資格，並逐步將車輛零件國產化。他們強調，目前電動巴士智慧化設備的供應商選擇有限，價格偏高，且多系統分散導致警示資訊過於複雜，未來希望找到能將智慧化設備整合至單一系統的廠商，提升車輛安全性與駕駛便利性。

華德動能還指出，電動巴士全面普及的瓶頸在於充電場站與電力供應不足，特別是在雙北等地，因土地取得和用電申請困難，場站規畫進度落後車輛產能，可能影響2030年全面電動化的進程。

新北市交通局運輸管理科表示，目前新北市已有244輛電動公車營運，另核定補助338輛，預計未來兩年內可逐步投入服務。交通局強調，為實現2030全面電動化的目標，市府已投入新台幣24億元，並持續與業者合作推進電動化進程。