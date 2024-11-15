大陸前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭羅東博愛醫院創辦人許文政孫女，近日抵台。據報導，薄瓜瓜將在新竹舉行婚宴，出席人士全為許家親友，地點相中極為隱密的「南園人文客棧」。

薄瓜瓜成台灣女婿的消息驚動國安單位，相關人士三緘其口。也由於他背景特殊，連婚宴地點都格外低調，選在新竹新埔山區、每晚住宿要價近2萬元的「南園人文客棧」；這裡也是聯合報系創辦人王惕吾故居。

南園位在新竹新埔山區，是聯合報已故創辦人王惕吾故居。（王嘉慶攝）

南園位置隱密，進出僅一條山路，方便管制。（王嘉慶攝）

1985年落成的南園，占地廣達27公頃，三面環山。平常雖開放遊客入園參觀或用餐，不過客房僅20間，且出入就一條蜿蜒山路，入園後服務人員出面接待，有利管制。

據《ETtoday》報導，薄許婚宴選擇南園，該園區由建築大師漢寶德設計、建造，2008年The One團隊接手經營，正式對外開放，更名「The One南園人文休閒客棧」。

官網簡介，南園完美融合江南庭園、閩式建築及巴洛克拱廊3種建築風格，有「華人世界最美山中園林」美名，許多元首級人物，如柴契爾夫人、戈巴契夫都曾是座上賓。