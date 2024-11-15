位於湖口的新竹縣產業園區與竹北台元科技園區15日上午傳出大規模停電，共影響761戶，台電接獲消息後派員巡查搶修，並辦理轉供復電，於10點53分已全部復電。此外，新竹台大分院生醫醫院竹北院區也遭波及整棟跳電，有醫生抱怨影響看診、器材警報大作。

新竹產業園區有員工反應，一早上班就發現工廠停電，公司也通知等到復電在上工。接獲消息的縣議員甄克堅指出，停電時間約在9時半至10時半左右，附近住戶也紛紛來訊抱怨「無預警停電」，憂心是否電力不足。

新竹縣產業園區共有614家廠商，據了解，部分大型廠商自設發電機或是不斷電系統，台電也多次宣導各廠商緊急備援設備，目前尚未傳出產線受影響訊息。

同樣停電的台元科技園區則僅受到斷電當下影響，台元科技園區管理服務中心指出，園區均為研發辦公室、沒有生產線，大樓都有發電機，當下即刻啟用，所以「沒什麼影響」。

台電回應指出，上午9時40分發生輸電線路停電事故，停電原因已派員巡查中，受影響用戶為新竹產業園區及台元科技園區計761戶，台電接獲消息立即派員緊急搶修，並辦理轉供復電，於10點53分已全部復電。

新竹台大分院生醫醫院有醫生私下透露，停電瞬間光源、電源、空調均無，醫療器材警報系統響鈴大作，「整棟醫院都在叫」，事後才得知是台電輸電線路停電事故。院方也強調停電當下即刻啟動緊急發電機，同時廣播說明停電為台電發生情況。