J.Sheon自年初與瘦子E.SO合作〈慣老闆〉即讓歌迷不斷敲碗新專輯，如今相隔5年，J.Sheon終於將推出新專輯《OUTCOMES結果論》，先行曲〈生不帶來死不帶走〉以磅薄旋律搭上帶著黑色幽默的歌詞，寫下豁達人生觀，只管活在當下，大把大把地賺，再用力地花掉，在離開世界以前盡情享受。

〈生不帶來死不帶走〉靈感來自J.Sheon某次與製作人剃刀蔣在創作時，跟著節奏胡亂哼唱的結果，隨意的一句「生不帶來死不帶走」讓J.Sheon有種「很有一回事」的感覺，因此順著這句話寫完了整首歌。在J.Sheon的人生觀，享受活在當下是一件很自然的事，因此這首歌也想告訴所有聽者：「生而在世，把錢大把大把地賺，再用力地花掉，在離開世界以前盡情享受自己賺來的一切，因為這些都是『生不帶來死不帶走』，進棺材就用不到了。」

J.Sheon將推出新專輯《OUTCOMES結果論》。（索尼音樂提供）

提到「活在當下」，J.Sheon分享某次拍攝經驗：「我為了避免隔天拍攝出現水腫的狀況，於是前一天晚上跟朋友吃晚餐時候，我一片披薩都沒吃，但隔天起來我還是水腫了，讓我滿感慨的，所謂計畫趕不上變化、天有不測風雲，我深深體悟到 反正都要水腫了，不如把握當下，把披薩好好的吃進去。」如果有一天若發現距離死亡很近，他第一件要完成的事就是跟親朋好友好好相處，好好把錢花光。