天兔發布陸警！第四作戰區一級開設 完成救災兵力機具整備 (第四作戰區提供)

第四作戰區今（15）日表示，「天兔」颱風逐漸接近臺灣本島，配合縣、市政府災害應變中心，作戰區災害應變中心同步提升為一級開設，已完成救災兵力及機具整備，可依地方政府需求，投入救援任務。

第四作戰區強調，國軍密切掌握「天兔」颱風動態，作戰區已派遣連絡官、情蒐官，進駐各縣市政府及鄉鎮市區，同步掌握地方災情與需求，並完備各式救災機具、裝備計抽水機等5類25項，待命應援；另依地方政府申請，派遣兵力分赴高雄市茂林區、那瑪夏區、杉林區、桃源區、六龜區、甲仙區等土石流潛勢地區，實施預防性撤離作業，強化各項災防作為。

54工兵群官兵實施舟艇裝載。(第四作戰區提供)

裝甲564旅官兵實施發電機性能測試。(第四作戰區提供)

國防部指出，目前國防部已配合中央災害應變中心，完成一級開設；其餘各作戰區將配合地方政府開設等級提升，協助執行各項災防工作。

國防部進一步表示，國軍部隊目前災防待命總兵力約3萬餘人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計42類3千3百餘輛（部），均完成整備；並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具以即時救援。另國軍各醫院編組救護醫療小組，可隨時投入醫療支援。

資通3大隊官兵實施物資整補。(第四作戰區提供)

國防部強調，後續將掌握「天兔」颱風行經路線，在確保官兵安全前提下，做好各項防颱與災害防救準備工作，協力守護家園，確保國人生命財產安全。