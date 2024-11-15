教育部「全國中輟預防業務傳承研討會暨表揚大會」今（15）日在雲林縣辦理，新北市今年復學率達96.51％，創下歷年最高紀錄，囊括6座中輟預防績優單位暨機關團體獎與2座績優個人獎的殊榮，總獲獎數為全國第二。

教育局表示，新北市幅員遼闊且國中小學生總數達近30萬名，學生中輟成因複雜且多元，相較其他縣市更需要深耕中輟預防與復學輔導工作，促使中輟與再輟率持續下降，並有效提升復學率，今年復學率達96.51％，創下歷年最高紀錄，證明落實三級輔導工作與跨系統專業合作皆有顯著成效，感謝學校團隊接住每位中輟生，讓他們願意重返校園後能持續穩定就學。

新北市獲得績優單位及機關團體獎由丹鳳高中國中部、永和區公所、汐止區公所、土城區公所、新莊區公所與警察局少年隊六個團隊獲得。其中丹鳳高中強化執行中輟通報與復學輔導SOP程序，與家長、社區資源共同合作藉以穩定學生到校就學的動力，同時在校內提供如多元適性彈性課程、服務學習、成果發表會、校慶義賣及校際美食挑戰賽等亮點舞台，看見孩子的需要，幫助其找回自信並持續創造學生的成功經驗。此外，今年最值得一提的是新北市區公所為全國鄉鎮區公所中榮獲績優單位獲獎數量最多的城市。

榮獲績優個人獎的分別為中和國小專輔教師李鵑后與學校社工師黃馨瑋。中和國小專輔教師王鵑后分享，自己藉由熟悉青少年社群軟體掌握學生的校外動態，漸進式的替中輟生規劃返校回班正常學校的方案，並建立系統化的合作網絡，即時提供中輟生適切資源的介入與服務，讓孩子在面對自己人生關卡時，成為陪伴他們度過挑戰重要力量。

另一位從事中輟輔導工作已15年的學校社工師黃馨瑋，從定期陪同學生就醫、協助家長對於行蹤不明中輟生進行報警、結合社會局與宗教團體資源安頓孩子在課後的學習，到最終建立學生重要親友聯繫網，致力為孩子創造希望感，喚起他們對未來生活的想像與期待。