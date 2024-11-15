唱作新女聲琟娜（Verna）從選秀歌唱節目《聲林之王》發跡，擁有一副好歌喉和精湛舞技的她，被金曲歌后A-Lin相中簽約，是歌壇的唱跳新人。而私下的琟娜是貓奴一枚，她就把貓咪尿床的經驗作為創作靈感，寫了一首《尿床》，曲風抒情，歌詞又帶有笑點，作品讓人印象深刻。

琟娜在IG發表創作歌曲《尿床》，喊話所有的貓咪飼主：「各位被貓尿床的苦主集合！這首歌是獻給你跟我的，我知道被尿很委屈，但沒比你貓委屈（一定有什麼事讓牠不開心）」，歌詞很幽默：「一張好好的床 被尿成這樣了」、「為何連我枕頭都遭殃了 我的頭 我的臉頰都是阿摩尼亞」、「不管你怎樣尿 我一樣會愛你啊」，寫下鏟史官的心聲。

琟娜寫下鏟史官的心聲。（圖／琟娜Instagram）

《尿床》曲風抒情、歌詞帶有笑點，不過她也提到，如果遇到貓咪尿床的狀況，「先調整貓砂（勤勞清潔、貓盆數量、貓砂材質…等）或看醫生確認是不是泌尿問題再不行...就寵物溝通吧」，強調歌詞純屬娛樂，絕無棄養的可能，網友看了都給好評：「第一次看到被尿的那麼深情的」、「太可愛 我看到歌名大笑」、「不可能比專輯好聽」。

琟娜是A-Lin力捧的新人。（圖／中時資料照）

琟娜不只是創作才女，舞者出身的她舞藝精湛，曾擔任熱舞社社長，還是A-Lin演唱會舞者。回憶和老闆A-Lin簽約，琟娜原以為要討論舞蹈合作，結果發現是A-Lin想簽她，讓她又驚又喜，而琟娜在首張EP《量子幹嘛糾纏》收錄自己創作，A-Lin全程參與錄製過程，給她實質的建議，也不會讓琟娜感到嚴厲，只是她對作品要求高，也給自己不少壓力。