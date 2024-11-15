一場突如其來的地震喚醒高度近視者對視力的危機意識。今年0403花蓮大地震，使得33歲的張姓女子在地震中因高度近視視線模糊，驚慌逃生時不慎遺失眼鏡，瞬間陷入「盲人」般的無助。這場驚魂經歷讓她深刻體會到視力對於安全的重要性，並在災後決定接受近視雷射手術。

張女回憶，地震當天自己摘下眼鏡後一片模糊，逃生過程中眼鏡遺失，眼前如同陷入黑暗，「那一刻，我彷彿是盲人般無助。」她於震後選擇在北部進行近視雷射手術，經過詳細評估，成功改善850度的高度近視與散光。術後回診顯示視力恢復至1.0，張女感嘆道：「現在不戴眼鏡就能看清花蓮的美景，生活質量大大提升！」

衛生福利部台北醫院眼科主任林人傑說明，張女接受的是全飛秒近視雷射併微創角膜透鏡取出術，這種先進技術精準且恢復快，安全性高，大部分病人術後都能迅速感受到視力的改善，是提升生活品質的選擇。林人傑特別提醒，手術後護理和良好的用眼習慣至關重要，術後應避免劇烈運動，並配戴防風眼鏡，以確保長期視力健康。

眼科專科護理師呂為朋補充，術後護理關鍵在於定期回診，日常避免過度使用3C產品，養成良好用眼習慣，才能確保手術效果持久不變，享受清晰視界帶來的生活便利。