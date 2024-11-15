電子權值股今日止跌企穩，但未能發揮領軍作用。台積電（2330）開高後陷入震盪，收盤持平，報於1035元；聯發科（2454）開高後盤中急拉，終場收漲2.83%，報於1270元；鴻海（2317）法說會後市場反應冷淡，股價開高走低，收跌2.13%，報於207元。廣達（2382）法說會後因毛利率未達市場預期，股價開低走低，跌破300元，終場重挫5.56%，收於297元。

金融股今日成為大盤的定心丸，永豐金（2890）大漲逾4%，第一金（2892）漲幅超過3.5%，台企銀（2834）、聯邦銀（2838）、凱基金（2883）和國泰金（2882）均有1%至2%的漲幅。

航運股扮演了多頭點火的重要角色。受美東碼頭勞資談判破裂影響，貨櫃三雄長榮（2603）開高走高，盤中漲至229.5元，漲幅超過4%，追平減資後新高；陽明（2609）漲幅約2.5%，萬海（2615）盤中漲幅略有收斂，但仍上漲逾1%。在散裝航運中，中櫃（2613）盤中漲幅超過半根漲停，四維航（5608）、新興（2605）等同步上漲。航空股方面，台灣虎航-創（6757）再創新高，漲至79.2元；長榮航（2618）大漲逾2.5%，星宇航空（2646）和華航（2610）也各上漲約1.5%。

傳產股方面，台塑集團今日表現亮眼，由台塑（1301）領軍，一度大漲超過2%，南亞（1303）、台化（1326）漲幅也在1%至2%之間。

展望下周，市場焦點將集中在多項重要的經濟數據和企業財報上。首先，市場預估美國企業第三季標普500整體獲利年增率達8.4%，並預期未來將逐季增長。經濟數據方面，群益證券預測英國2024年10月CPI將維持在低檔水準。台灣方面，由於資訊電子訂單持續增長，加上旺季效應，預期2024年10月的外銷訂單將維持增長趨勢，顯示經濟活動穩健。

分析師指出，本周台股連四日收跌，終於在今日止穩，盤面呈現快速輪動。然而，外資期貨空單部位仍處於歷史高位，短期內台股可能會受到壓抑，建議投資人在短線止跌訊號出現前，持股比重不宜過高，並在下周三結算前採取震盪整理策略，個股操作上可採取區間操作、高出低進策略。昨晚美國勞工統計局公佈的10月PPI年增2.4%，略高於預期的2.3%；核心PPI年增3.1%，高於預期的3%及前值的2.9%。通膨數據雖然持續下滑，但下滑幅度趨緩，市場仍預期下月應會持續降息，12月FOMC會議降息1碼的機率升至79%。此外，聯準會主席鮑爾及多位官員將在德州達拉斯討論美國經濟前景，預期將釋出正面展望。