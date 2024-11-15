政府推動新型專班，希望吸引專業人才來台，以因應台灣少子化與缺工問題，大葉大學獲教育部核定5班，預訂招收112位學生，將在明年2月開課，大葉大學繼日前與越南胡志明市的4所高專、中專簽約，再與越南歸仁高專簽署合作協定書，培育符合產業脈動與新時代需求的人才。

在彰化縣政府參議馬英傑、大葉大學董事長韓繼綏等人見證下，大葉大學校長方文昌與歸仁高專校長、勞動廳副廳長鄧文鳳代表雙方簽署新型專班合作協定書，希望能吸引更多的國際學生來台學習。

大葉大學方文昌校長(右)與歸仁高專鄧文鳳校長(左)交換合約書。（大葉大學提供／葉靜美彰化傳真）

方文昌指出，大葉大學近年在智慧製造、半導體、綠能科技等領域有豐富的研發成果，獲教育部核准設立的新型專班，包含STEM（科學、技術、工程、數學）、半導體等領域。越南高專畢業的學生申請來台就讀新型專班，可直接在台灣銜接大三課程，並享有國發會提供給新生10萬元獎助金，大四進入職場實習時，合作企業也將給學生每個月1萬元的生活津貼，學生畢業後可以馬上投入台灣的職場，解決勞動市場的缺工問題。

歸仁高專校長、勞動廳副廳長鄧文鳳說，歸仁高專與大葉大學有很多相對應的科系，雙方將共同培育AI人工智慧、半導體、餐旅管理、觀光休閒等領域人才，深化產學研合作。未來也可以進一步討論國際專修部、雙聯、夏令營、短期文化交流、教師培訓等合作，為雙方經濟發展注入新動能。

縣府參議馬英傑見證8月底大葉大學與越南胡志明市四所高專、中專簽約及此次簽約，他表示，台灣目前正面臨勞動人口減少及人口老化的困境，缺工問題對各行各業帶來嚴重挑戰，尤其是傳統製造業、半導體、服務業等，兩校簽約合作可作為企業的後盾，為台灣企業提供充足且具競爭力的國際化人才。