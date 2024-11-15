很多人感冒時，都會多吃維生素C，盼能藉此好得更快。然而，耳鼻喉科醫師胡皓淳澄清，實際上維生素C對於縮短感冒病程效果不顯著，也無法徹底消除感冒症狀，且若過量攝入，還可能引發腸胃不適或拉肚子等副作用，值得特別注意。

關於維生素C的作用，醫師胡皓淳在個人粉專發文指出，它是一種強效抗氧化劑，有助於保護細胞免受自由基傷害，並促進膠原蛋白生成，對於皮膚、骨骼、血管健康都非常重要。此外，還能增強免疫系統的功能，提升身體對抗感染的能力。

胡皓淳接著提到，維生素C之所以與感冒康復連結起來，在於它參與了免疫反應，有研究表明能幫助白血球對抗病原體。因此，很多人就覺得，補充維生素C有助於減少感冒的症狀，或縮短病程。

但事實上，維生素C無法預防感冒。胡皓淳說，平時補充維生素C，的確可增加自身免疫力，但並不能使人完全免於感冒侵襲。不過，對於運動員，或長期身處寒冷環境中的人來說，維生素C可能具有一些預防感冒的效果，這是因為這些人免疫系統壓力更大，維生素C有助於維持免疫系統的正常運作。

胡皓淳表示，根據研究顯示，維生素C對縮短感冒持續時間，效果並不是非常顯著。具體來說，對於經常補充維生素C的人群，其感冒後病程平均會縮短一點，大概是半天左右，但不會徹底消除感冒症狀。

此外，維生素C的補充方式和劑量也很重要。胡皓淳提醒，維生素C每天建議的攝取量約為75～90毫克，若有些人在感冒期間大量攝取，可能會引發一些副作用，如腸胃不適或拉肚子。因此，吃可以，但還是要適量。