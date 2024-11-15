該名媽媽事後帶著女兒驗傷提告。（翻攝自我愛大甲2臉書社團）

台中市大甲區一名媽媽指控，13日帶著4歲女兒到社區大學上散打課，不料其中一名27歲男學員，竟利用學習到的踢技，攻擊其女兒肚子，導致女兒腹部挫傷，男學員也坦承「心情不好」，因此才踢4歲女童出氣，而該名媽媽事後也帶女兒驗傷提告。警方對此指出，已受理民眾報案偵辦中。

台中一名媽媽昨（14）日在臉書社團「我愛大甲2」發文指控，自己為了保護自己及小孩，於是帶４歲女兒到社區大學學散打，未料過程中，一名27歲男子竟利用課堂上學到的踢技，攻擊原PO女兒的肚子，導致女童腹部挫傷，且男子踢完還想落跑，教練和其他學員急忙上前阻止。

男子一開始否認有踢原PO女兒的肚子，甚至態度囂張嗆「有證據嗎？去調監視器呀！」原PO請行政人員調監視器，男子這時才改口說「我有可能不小心踢到她」。事後，男子家人前來處理，對方家人表示男子疑有精神障礙，但僅多年就醫過，多年來未吃藥也未追蹤，最後溝通半小時左右，「他（男子）才終於承認他是心情不好、踢我4歲女兒的肚子出氣」。

該名媽媽拒絕和解也不接受道歉，並報警對男子提告傷害罪，最後也提到這堂課上了2個多月都很正常，「哪知道要防的人就在課堂上」。