11月就來東區Here We Go，讓東區再次偉大吧！由臺北市商業處、臺北市東區商圈發展協會主辦的「2024東區週年慶，東區Here We Go(購)」於11/08熱鬧登場，串聯東區超過100間特約商店，即日起至11月24日止，於特約店家單筆消費滿300元就有機會將iPhone16 Pro(128G)、台北東京單人來回機票等千項好禮帶回家！台北市副市長林奕華、永慶房屋業管部協理陳賜傑，以及各東區里長等貴賓，也出席開幕記者會，邀請民眾一起來東區GOGO購！

「混」有意思 感受魅力東區

台北市副市長林奕華表示：「政府積極推動東區商圈的發展與公共區域改善，涵蓋公共空間、照明和景觀重塑等，並與大巨蛋園區串聯，打造友善人行空間。東區商圈的空店率已經從疫情期間的30%，下降至8%，是十年來最好的表現！感謝東區商業發展協會、店家、鄰里長，一起為東區努力。今年暑假的「2024混東區潮FUN夏日趴」更吸引超過萬人參與，深獲民眾好評，期望未來每年舉辦至少兩場大型特色活動，繼續帶動東區活力。」

台北市議員王閔生也在致詞時特別感謝永慶房屋大力贊助東區周年慶活動。王閔生議員表示，台北市政府積極提升東區的硬體資源，加上在地商家的團結一致、奮力向前之下，振興了東區的經濟，讓東區的購物環境越來越好。

由台北市副市長林奕華(圖左4)、大安區光武里里長韓和修(圖右4)、台北市議員王閔生(圖右3)等嘉賓啟動開幕光球儀式。(圖/永慶房產集團提供)

台北東區從90年代開始，商圈不僅交通便利，街道巷弄內特色小店林立，因而成為潮流的購物精華區，但隨著網路購物的興起，越來越多的店家離開東區。為了振興東區，臺北市東區商圈發展協會榮譽理事長暨大安區光武里里長韓修和，在2019年成立「台北市東區商圈發展協會」，串聯東區商家、整合資源、舉辦各式大型活動，讓東區恢復往日繁榮。「在地好鄰居」永慶房屋一直以來也全力支持東區活動，本次「東區周年慶」不僅贊助活動，更提供帳篷、人力，希望讓所有參加民眾，都感受到東區的活力與魅力！

臺北市東區商圈發展協會理事長簡國維表示，東區是多元商業文化的代表，這裡擁有百貨公司、國際品牌及特色小店的融合氛圍，深受民眾喜愛。本次活動召集了東區100間以上特約店家和百貨業者一同參與響應，更準備千項獎品當抽獎活動，總獎值超過新臺幣100萬元！歡迎民眾來東區購起來！將最大獎「台北東京單人來回機票」帶回家。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋是「社區好鄰居」，我們一直以來積極和社區、鄰里一起整合資源，將在地的力量、活力展現出來，讓社區永續活絡、讓商圈蓬勃發展。東區蘊含無窮活力，永慶房屋希望和東區所有的鄰里商店一起合力，再次點燃東區的熱情，讓東區再次偉大，重返榮耀商圈！未來我們也會和雙北市各地的商圈攜手，持續打造更有具特色和魅力的商圈。

11/08~11/24東區週年慶 消費滿額抽百萬大禮

「2024東區週年慶，東區Here We Go(購)」邀請民眾一起來體驗東區商圈的魅力！集結了東區超過100間特約店家，以及遠東SOGO百貨忠孝館、復興館及敦化館的部分餐廳，民眾只要在11/08至11/24的東區週年慶期間，於東區特約店家消費滿300元，即可向消費店家兌換摸彩券1張，就有機會抽中台北東京單人來回機票兌換券、iphone 16 Pro等千項獎項。