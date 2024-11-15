天后張惠妹（阿妹）將在12月跨年期間，於台北大巨蛋連開6場「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，不僅是接力周杰倫後、首位在大巨蛋開唱的女歌手，更是在該場地第一次舉辦跨年演唱會的歌手，日前門票開賣瞬間秒殺一票難求，今（15日）阿妹突在社群限動宣傳12月14日在台東舉辦的「希拉海一日音樂祭」，似有感於當地近年飽受地震風災摧襲，天后暖心為家鄉活動做宣傳，盼吸引更多人潮前往。

阿妹稍早在社群媒體發布一則限時動態，曬出12月14日台東「希拉海一日音樂祭」的活動海報，相當有心。她前年跨年在台東開唱，當時就吸引約7萬人潮湧入搶看天后風采，背後商機更是無可限量，由於近期台東觀光受到颱風等因素，當地經濟影響慘重，阿妹盼透過自身號召力，吸引大家一同前往台東，感受當地好山好水及美好的音樂。

主辦方並宣布天大好消息，經製作團隊評估確認後，將加開B1層和L2層少數座位，明起請留意售票頁面，之前向隅的粉絲有福嘍！