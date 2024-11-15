斥資328億元高雄港第七貨櫃中心，成為長榮海運貨櫃基地的新母港，港務公司從去年5月起陸續交付第七貨櫃中心碼頭場地、倉棧和營管大樓，今年再交付營運碼頭、櫃場與建築物等相關設施，正式全面營運，15日盛大舉行落成營運典禮，交通部長陳世凱也出席，正式宣告第七貨櫃中心全面啟用。

耗時近4年、政府投入203億元，長榮投入125億元共斥資328億元建造的高雄港「第七貨櫃中心」，為長榮海運貨櫃基地的新母港，第一期於去年5月營運，第二期於今年7月營運，擁有5座深水碼頭，可同時靠泊4艘現今全球最大2.4萬TEU貨櫃船裝卸作業，新購橋式機19台、門式機65台，還有整齊劃一的自動化櫃場、5G通信科技及遠端監控中心等「智慧化」建設，給予第七貨櫃中心每年450萬TEU的貨櫃裝卸量能，長期更能實現每年650萬TEU的目標。

「第七貨櫃中心」擁有5座深水碼頭，可同時靠泊4艘現今全球最大24000TEU貨櫃船裝卸作業，一字排開的橋式起重機、整齊劃一的自動化櫃場。（洪靖宜攝）

交通部長陳世凱出席第七貨櫃中心啟用。（洪靖宜攝）

出席啟用典禮的交通部長陳世凱表示，深水碼頭水深，對於國際競爭力影響大，第七貨櫃中心水深達18米深，啟用後國際上國際貨輪都能停靠，航運量和載運量會增加。至於未來有無其他智慧碼頭擴大計畫？陳世凱說，第七貨櫃碼頭是未來碼頭典範，會陸續朝其他碼頭推進。

長榮海運董事長張衍義說，第七貨櫃中心是長榮海運重要里程碑，邁向智慧、永續化重要時刻，去年第一期營運，今年第二期也開始作業，提升作業效率技術實力和營運能力，長榮海運引進先進技術，打造現代化港口，期待讓外界看到實力與創新，隨著國七建設動工，交通條件將更加完善，大幅提升港區效率，展現服務本土、放眼國際。

高雄市長陳其邁提到，現在最重要的是國七興建，第四及第五貨櫃中心集中後，轉口櫃、遠洋航線怎麼連結，連結減低對市區衝擊，是當務之急，他說期待未來空海運等主要交通建設，持續深化與交通部合作，市府會全力配合；陳世凱也回覆，國七會加速前進，跟高市府合作貨櫃車專用道計畫共19億工程，也會加速進行。