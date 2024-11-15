位於澄清湖畔擁有63年歷史的高雄高爾夫俱樂部，傳出將於11月24日熄燈消息，據了解該處為高雄市府公園用地，於去年7月起疑似因租金談不攏，加上有違規使用農藥問題，已無續約，消息台灣職業高爾夫協會理事長陳榮興認為，該球場是南台灣最悠久、具有代表性球場，收攤對台灣體育界恐產生重大損失，希望事情仍有轉圜餘地。

高雄高爾夫俱樂部位處澄清湖畔，成立於1961年是南台灣歷史最悠久高球場，占地約60公頃為標準18洞球場，因風景優美，加上會館等設施完整，是南台灣最具代表性高球場地，歷年來也舉辦過台灣PGA、高雄公開賽等多場經典賽事，卻於15日傳出停業消息。

位於澄清湖畔的高雄高爾夫俱樂部，是南台灣指標性高球場，舉辦多場重要賽事，傳出將於11月24日結束營業，讓球友大嘆可惜。（任義宇攝）

根據公告，高雄高爾夫俱樂部配合高雄市府公文指示，將對外營業至今年11月24日止。（翻攝照片／任義宇高雄傳真）

根據高雄高爾夫俱樂部貼出公告，指配合高雄市府公文指示，球場將對外營業至今年11月24日止，如有未使用票券，請於該日期之前使用完畢，感謝球友63年來的支持與愛護。

貼文所附公告，為高雄市工務局公園處所發出，指球場於去年7月1日起至9月30日期間，占用高雄市土地作為高爾夫球場，要求主動於11月30日前與主動聯繫安排點交，並追討占用期間補償金達1億1223萬6781元。

高雄市公園處說明，已與該球場於去年7月起解除租約，之後均為違法占用，且於今年8月颱風過後，被查出違規使用農業除草劑，但該處鄰近水源保護區，恐對市民飲用水產生安全疑慮，預計將球場收回後，改作為休憩、生態及防洪使用的公園綠地，供全體市民使用。

不過停業消息仍讓球友嘆可惜，有球友透露該球場是屬於高雄三大家族之一的陳家所有，在高雄歷史悠久是指標性球場，最初是政商名流交流使用，球證曾一度喊出500萬天價，至今已轉型成多項重要比賽場地，結束營業非常可惜。

台灣職業高爾夫協會理事長陳榮興聽聞消息後指出，該球場已具有歷史價值，加上高爾夫球已成奧運、亞運等國際重大賽事比賽項目，是選手爭取最高榮耀的重要項目，高球已非過往「有錢人的後花園」的印象。

對於高雄球場收攤，陳榮興認為是「台灣體育界一大損失」，恐對南部高爾夫球運動產生重大影響，透露雖高雄仍有大崗山、信誼等高球場，但交通較為不便，希望高市府能在法規之下，尋求解決辦法，希望事情仍有轉圜餘地。