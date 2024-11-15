台南市目前已規畫執行3個空氣品質維護區並實施移動汙染源管制措施，15日確認南科園區、樹谷園區將列為第4個空氣品質維護區，同時也是台南市第一個被列為空氣品質維護區的工業區，明年1月1日公告後生效，有1年緩衝期，後年正式開罰，3年以上未定檢大貨車、小貨車進入維護區的話，每日罰2000元，5年以上未定檢機車罰500元。

台南市環保局表示，目前已執行的3個空氣品質維護區為「奇美博物館及台南都會公園」「安平商港及聯外道路與周邊區域」、「成功大學及成大醫院與周邊道路」，各區的管制對象稍有不同，主要針對超過年份且未定檢的大貨車、小貨車、機車進行管制開罰。

台南市環保局在空氣品質維護區設置告示牌。（環保局提供／寶智華台南傳真）

台南市環保局在空氣品質維護區主要道路設置監視器，辨識過往車輛。（環保局提供／寶智華台南傳真）

環保局透過車牌辨識，掌握進出空氣品質維護區車輛的車齡。（環保局提供／寶智華台南傳真）

環保局指出，推動空氣品質維護，主要是希望督促民眾落實車輛定檢，減少移動汙染源，有效降低空汙，台南市有許多大型工業區例如永康科技工業區、台南科技工業區、新營工業區、柳營工業區...等，大型車輛與機車出入頻繁，環保局將優先執行空氣品質維護，預計於2027年前全部列入空氣品質維護區。

南科園區與樹谷園區是規模較大、且廠商環保意識較強的工業區，環保局決定率先推動空氣品質維護，今年4月間在主要道路架設監測器，統計發現柴油車大貨車占65.8％，約4成未落實定檢，規畫先管制出廠滿3年的柴油車。

機車部分以滿5年油車占56.2％最多，南市籍定檢率達90.3％，外縣市籍達77％， 規畫先管制出廠滿5年的燃油機車。

環保局表示，15日邀集南科廠商149家、樹谷園區廠商30家、鄰近善化區公所、新市區公所、安定區公所及44個相關里辦公處、9家物流業者討論說明南科園區與樹谷園區列入空氣品質維護區，會中獲得共識，並確定將於2025年1月1日公告，給予1年宣導緩衝期，2026年正式開罰違規進入維護區的車輛。