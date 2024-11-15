永慶房產集團加盟四品牌竹苗區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）於11月9日在六福村主題遊樂園舉辦「攜手同樂 揪幸福」家庭日活動，有抽獎活動、親子闖關及舞台演出，共超過4千位同仁、眷屬出席參與，也特別邀請新竹市西門國小棒球隊到現場同樂，一起為年輕小將們加油打氣，祝福他們在棒球賽場上打出耀眼成績。

本次家庭日竹苗區超過200間加盟店全員參加，除了六福村樂園的設備外，永慶加盟四品牌竹苗區經管會特別規劃「勇闖樂園大挑戰」闖關活動，在海盜船、大海嘯、醉酒桶、旋轉木馬設置挑戰關卡，考驗同仁和眷屬們眼明手快和腦力激盪的即時反應，現場笑鬧聲不斷。針對不想玩刺激遊樂設施的夥伴，竹苗區經管會也指定風火輪、大怒神等10個地點，夥伴與家人到場拍攝美照，一樣可以獲得闖關戳章。只要集滿3個闖關戳章，就可免費兌換限量800張威秀電影票。最後還有抽iPhone 16精彩的摸彩活動，讓同仁開心抽回家。

永慶房產集團加盟四品牌竹苗區經管會11月9日舉辦「攜手同樂 揪幸福」家庭日活動，許多小朋友前往舞台開心跳舞。(圖/永慶房產集團提供)

在闔家同樂的家庭日，永慶加盟四品牌竹苗區經管會也擴大公益愛心，邀請新竹市西門國小棒球隊的球員和教練們共30名參加，讓小球員們在忙碌的訓練和比賽之餘，能放鬆身心、享受歡樂時光。新竹市西門國小校長許慶恭也頒發感謝狀，感謝永慶加盟四品牌竹苗區經管會捐贈13萬元，製作球衣及更新設備，在竹苗區經管會大力支持，小球員們在日本交流賽中贏得冠軍。

永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會長陳紹慶興奮表示，看到大家臉上幸福的笑容，籌辦期間的辛苦，完全值得了！一年一度的家庭日活動，可以讓眷屬們認識員工的工作夥伴、促進家庭和諧，也能釋放員工的工作壓力，促進店與店之間的感情交流和互動，好處多多，所以我們已經連續舉辦2年，之後也將繼續辦下去。

有巢氏房屋同仁幸運抽中一支iPhone 16，由永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會長陳紹慶(圖右)頒發獎品。(圖/永慶房產集團提供)

為了延續去年第一屆家庭日的熱烈迴響，有巢氏房屋竹苗區經管會長張汯翰分享，今年的籌辦夥伴花了許多心思，不只早早跟六福村接洽，也用心的安排動靜皆宜的闖關活動，還有很實用的抽獎禮物，讓許多同仁不只玩得開心，也拿獎金拿得很開心！未來會持續舉辦四品牌出遊活動，讓大家在辛勤工作之餘，陪陪家人、享受天倫之樂，讓夥伴間彼此感情更加溫馨。

帶著家人一起參與家庭日的台慶不動產竹苗區經管會長余柏霖笑說，今年精心籌辦的親子闖關遊戲，讓孩子們玩得不亦樂乎，在園區內跑跳，看到恐龍裝置、小動物都非常開心。我們也希望擴大傳遞這樣歡樂能量，就像今年邀請西門國小棒球隊員一同遊玩，未來我們的家庭日也將持續結合公益愛心，給予在地公益更多支持。