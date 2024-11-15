中鋼一一三年十二月份月盤盤價漲幅收斂，熱軋鋼板、鋼捲(一般料)、熱軋鋼捲(軋延料)、冷軋鋼捲(一般料)等齊調漲300元；電鍍鋅鋼捲(抗指紋、建材)、熱浸鍍鋅鋼捲(建材、烤漆料)、熱浸鍍鋅鋼捲(家電、電腦、其他料)、電磁鋼捲 (中低規、高規)則均均持平。

針對美國大選後，中鋼提到，美國總統川普重返執政，或將推動新一輪美中貿易戰圍堵中國產品出口，目前台灣已對中國大陸鍍鋅與鋼板課徵反傾銷稅，熱軋反傾銷案亦按進度推展中，呼籲下游用鋼產業避免使用中國低價傾銷鋼品原料所製成品、半成品，降低遭美中貿易戰所波及之風險，亦有利政府向美國爭取鋼鐵關稅豁免的契機。

鋼鐵需求分析上，中國大陸經濟刺激政策效應逐步顯現，國統局公布十月份中國製造業PMI上升0.3來到50.1，睽違六個月重返擴張區間。美國內需消費動能穩健，第三季消費者支出成長率由前季的2.8%增加至3.7%。受惠科技與新興行業蓬勃發展，帶動台灣九月工業生產指數維持連續七個月正成長，相關製造業活動穩定增長，世界鋼鐵協會(worldsteel)預估2025年全球鋼鐵需求將成長1.2%，來到17億7150萬噸，較今年增加2060萬噸，鋼市復甦動能加溫。

鋼鐵供給上，世界鋼鐵協會(worldsteel)統計今年九月單月全球粗鋼產量年減4.7%，降至1.436億噸，中國大陸九月產量年減6.1%降至7707萬噸，中鋼協統計十一月上旬鋼材社會庫存降至819.9萬噸，環比與同比分別大降10.1%與17.0%，且進入秋冬季空汙環保限產時期，全球鋼鐵供給趨緊態勢不變。

原物料與營運成本，受中國利多政策支撐，鐵礦砂與煤礦分別維持每公噸100~110美元與200~210美元水準，煉鋼成本維持相對高檔。鋼鐵行情方面，歐洲鋼廠提漲鋼價態度明確，明年第一季交期熱軋報價較今年十二月交期價格高每公噸50美元以上，美國鋼廠於十月底提漲熱軋每短噸20~30美元(約每公噸22~33美元)，未來製造業回流美國後續漲格局可期，中國大陸流通行情上個月受政策激勵大幅拉漲後適度回檔修正，寶武、鞍本十二月平板類產品以平盤開出，亞洲鋼價盤整後或有向上契機。