台北市水源快速道路下午發生一起車輛翻覆意外事件。一輛混凝土車行經水源快速道路中正橋下方時，突然整輛車失控翻覆，撞壞水泥護欄，造成大量水泥塊掉落在師大路匝道口附近，駕駛受困在車內，消防隊員正進行救援，現場造成水源快速道路中斷，車流整個塞爆，目前警方正緊急排除中。

混凝土車撞壞水源快速道護欄 導致水泥塊散落阻礙交通。(民眾提供)

混凝土車撞壞水源快速道護欄 導致水泥塊散落阻礙交通。(民眾提供)

警方調查，今(15）日13時45分許，一輛水泥車行駛水源快速道路往南、途經師大路匝道前轉彎處，自撞匝道圍牆導致翻車，高架道路牆面受撞擊掉落，造成下方平面道路小客車身遭撞擊受損。目前駕駛受困意識不清。

中正第二分局立即啟動交通快打，於水源快速道路、師大路沿線管制中，並加強周邊道路交通疏導，另請警廣及交控中心CMS系統協助宣導，提醒民眾減速慢行並配合員警指揮疏導。

消防隊表示，經過近2小時搶救，於下午3時26分，已協助47歲駕駛脫困，就出時已經無生命跡象，目前已經由救護車送往醫院搶救，在駕駛救出後，已連繫相關單位到場協助排除事故車輛，而整起車禍事故原因，還有待轄區警方調查釐清。