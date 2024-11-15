台中捷運今年5月發生19歲洪姓護專生隨機砍人事件，釀「長髮哥」許瑞顯、呂姓高中生受傷，檢方以殺人未遂等罪起訴。洪嫌被收押至今，台中地院8日開延押庭，洪嫌稱犯後一直在反省，很後悔，且不可能再犯。不過法官認為，洪犯下最輕10年重罪有逃亡可能，且其犯罪情節重大，仍有羈押必要，裁定自11月26日起延長羈押2月。

洪姓護專生今年5月21日在中節車廂持刀隨機砍人，經多人上前合力制伏才停止，但仍造成許瑞顯臉部、嘴唇等處撕裂傷，呂姓高中生右側胸、肩及上臂等多處撕裂傷與肋骨、右鎖骨骨折。台中地檢署認為，洪因對社會不滿，想藉大眾捷運殺人「讓全國民眾看見自己」，選在「鄭捷殺人案發生10周年」動手，並認定他犯案時心智正常，依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌將他起訴。

洪男犯案後被收押，期間兩度延押，預計本月25日期滿。台中地院8日召開延押庭，洪男稱，犯後一直在反省，感到很後悔，且不可能再犯。他更說「不是犯一次錯，就該面對永不被原諒的目光」，希望外界用客觀角度看待他，並強調自己終究會回歸社會，希望法官在下次開庭時再度好好審視他。

檢方則認為，洪男至今仍未對犯罪事實真正認罪，並非真心悔悟，且此案重大危害社會治安，就算鑑定結果再犯率降至中度，仍不能排除反覆實施之虞。

台中地院認為，鑑於洪所犯為最輕本刑10年以上的重罪，為逃避刑責而逃亡的可能性很高，且羈押原因尚未消滅。此外，洪在大眾運輸工具上犯案，嚴重威脅社會治安，維持羈押屬必要且符合比例原則，決定自26日起延長羈押2個月。