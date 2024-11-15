今年適逢地政節70周年，內政部於11日舉辦地政節慶祝大會，表彰各縣市在地政業務的優異表現，新竹縣成績優異，獲頒地籍及土地登記類優良獎、不動產交易類之地政單項業務優良獎、2023年地籍圖重測優等獎、圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊優等獎及非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置考評優等獎等5個獎項。

在地籍及土地登記類優良獎部份，新竹縣為有效提升行政效率及為民服務品質，彙集轄內各地所便民服務計畫，共同研議於全縣實施多達10餘項，且於線上聲明累計登錄案件量為非6都之冠。

在不動產交易類優良獎部份，新竹縣受惠於產業發展及人口紅利等條件，不動產市場活絡，同時縣府保障不動產交易安全也不遺餘力，在打擊違規行為、保障民眾權益、輔導業者執業等各方面均有具體績效。

測量類部分，地政處對於內政部國土測繪中心考核內容及交辦事項均逐一完成，並競競業業維持新竹縣地籍圖品質，榮獲2023年地籍圖重測、圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊、非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置等3項考評優等獎。

縣長楊文科表示，縣府攜手地政人員推動創新，精進服務，見證地政工作從人工到數位化的飛躍，這些蛻變成績，都要感謝所有地政人員的辛勞付出，並期勉未來繼續秉持專業精神迎接挑戰，創造更公平、透明、優質的地政服務，打造讓民眾有感的服務體驗。