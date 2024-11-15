公司徵才除了要求專業能力外，也會考驗求職者的應變能力，大陸某公司的面試題目在網路上流傳，面試官問「閉眼睛也看得見的東西是什麼？」這道腦筋急轉彎題目讓在場4位求職者愣住，有人答不出來，有人猜「眼皮」，其中一名剛畢業的男子回答「夢」，面試官覺得很有意思，決定錄取他。

大陸一名博主在網路上分享，之前某公司招聘新員工，有4人順利進到最後一關面試，女面試官先要求他們自我介紹，並說明對公司的了解，以及對未來的規劃。

大致了解4位求職者的能力及背景後，面試官突然拋出一道題目，「閉眼睛也看得見的東西是什麼？」第一位男子想了半天答不出來，惱羞成怒說「這題目和工作有什麼關係？我是來面試而不是來猜謎的。」

第二位年輕女子試著回答，「我能看到白天和夜晚」，無厘頭的答案讓面試官一頭霧水；輪到第三位男子，他說「我能看到自己的眼皮」，講完後還心虛笑出來。

接下來換最後一位剛畢業的男子，他靈機一動回答，「我能看到的是『夢』」，面試官聽完終於露出笑容，覺得他的答案非常有意思，雖然不一定是最好的，但是令人印象深刻，因此決定錄用他。