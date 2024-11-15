「臺北市補助服務業節能設備汰舊換新」宣傳記者會活動資訊(圖/臺北市政府產業發展局提供)

臺北市節能政策推動成效顯著，近年平均節電量為六都之首，更是唯一經濟活絡且節電量正成長城市。服務業部門用電量最高占比59.65%，其次為住宅部門占36.16%。臺北市政府為加速淨零政策的推動，因應能源轉型提升用電效率，113年持續編列預算4,700萬元，推動「服務業汰換節能設備補助計畫」，補助品項包含空調、LED燈具、室內停車場智慧照明、空氣門簾、循環扇、電冰箱、冷凍櫃及冷凍(藏)庫等九大設備，每案補助最高可達300萬元，近2年共受理1,112件補助案申請，補助金額逾1.1億餘元，節電量達5,348萬度以上，可減碳2,7萬公噸，加速北市服務業者降低能耗與碳排放，促進城市朝淨零轉型。

在補助申請案例中，已有許多成功案例展現節能成效。以中山區甜品飲料店為例，申請空氣門簾與節能循環扇的補助，汰換後，空氣門簾有效阻擋冷氣外流，循環扇則優化室內冷氣循環效果，每年還可減少約6,000度電，節省約2萬元電費，大幅減輕經營負擔。

「臺北市補助服務業節能設備汰舊換新」計畫補助品項(圖/臺北市政府產業發展局提供)

產業局陳俊安局長呼籲，服務業與市民生活密切相關，以商圈店家為例，許多業者多年來捨不得汰換老舊耗能設備，導致電費增加，成為企業與商家經營沉重的負擔！建議市民朋友可從使用節能設備著手，省下能源的同時也可降低電費支出，又能為環境貢獻一份心力，加速臺北邁向零碳城市之永續發展目標。

今年尚有額度持續受理申請，請電洽補助專線0800-580-837或至市府60號櫃台詢問，實踐淨零新生活，就從汰換節電設備開始!

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