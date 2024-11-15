高雄市警察局長林炎田。（郭良傑攝）

高雄市警察局刑大大隊長鄢志豪。（郭良傑攝）

警政署提出「打詐儀表板」定期以圖表顯示民眾受騙狀況，高雄市警局15日首度公布打詐儀表板內容，公布10月前5大詐騙手法，而轄內發生數增加最多行政區為楠梓區，財損金額增加最多為三民區。

高雄市警局15日舉行打詐儀表板記者會，現場也邀請台鋼雄鷹 紀慶然、陳飛霖，還有啦啦隊WING STARS螢螢、李樂、艾琳及恬魚，展示打詐決心。

經分析高雄市10月份前5大詐騙手法依序為假投資詐騙24.65％、網購詐騙14.17％、解除分期付款（假買家騙賣家）11.83％、假交友（投資詐財）6.34％、色情應召詐財5.4％，而在財損金額方面假投資詐騙仍居第一名，佔總財損金額達6成。根據打詐儀表板數字，10月受理數2145件，發生數增加最多行政區為楠梓區，財損金額增加最多為三民區；每10萬人發生行政區為鹽埕區121件最多，財損金額以湖內區9199萬元最高。

橋頭地方檢察署及高雄地方檢察署結合高雄市警局首創異常帳戶預警通報聯繫平台，與金融機構密切合作，即時阻斷詐團不法金流移轉。運用此平台聯繫金融機構至今通報294件，成功攔阻被害人共計181名，攔阻金額達1億1378萬5124元。今年度成功攔阻民眾臨櫃提匯款被害案件1699件，與去年同期1380件相較，件數增加319件，攔阻金額12億1986萬8,532元，較去年同期攔阻金額7億1392萬1526元，增加5億594萬7006元。

今年度破獲集團性詐欺案共217件1262人，並配合警政署執行打詐專案，累計查扣不法所得總計新臺幣41億8568萬多元。引用各種主動預防措施，強化通報機制，透過公私協力齊心合作關懷阻詐，以期全面降低詐騙受害。

現場也邀請假投資被害人現身說法，當時加入假投資群組，第一次投資新臺幣50萬元，有獲利並有順利出金60萬元，之後加碼投資1250萬，等投資獲利約1500萬要求領回時，即被要求繳交30％，約500萬元，才可取回1500萬，此時才驚覺被騙向警方報案，希望以自身經歷提醒民眾。