為了給予竹北市年輕家長更全面的育兒支持，竹北市公所首創0-6歲兒童發展諮詢，即日起提供免費服務。藉由貼心服務與支持的力量陪伴每一個家庭，共同克服育兒路上的各項挑戰。

竹北市平均年齡為38.9歲，家庭組成多為核心家庭，常見兒童發展、情緒或教養等問題，竹北市公所邀請涵蓋心理師、營養師、職能治療師、語言治療師等多方面領域的專家，組成一支全方位的育兒專家團隊，為家長提供專業諮詢服務。每周一、三、四，分別在大義、中崙、隘口里集會所輪流辦理。

市長鄭朝方說，無論是一般育兒家庭、早療家庭或是疑似發展遲緩的兒童，專業團隊都能提供協助，包括情緒管理、親子溝通、營養均衡及教養方式等。而育兒過程中最常碰到孩子情緒波動與行為失控，透過諮詢，各類型專家將提供家長實用的建議和解方，幫助家長學會如何辨識與理解孩子的情緒，並提供有效的引導處理及合適的因應策略，促進良好的親子關係。

對育兒議題有任何疑問或想瞭解更多，歡迎踴躍報名諮詢服務或洽社會課03-5515919＃437。此外，12月起，竹北市公所將辦理5場次的親子活動，內容包羅萬象，有家長舒壓工作坊、親子瑜伽、社交技能訓練、親子互動遊戲等，詳細資訊及服務時段將揭示於官網及臉書。