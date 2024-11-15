天兔颱風15日風場仍以東台灣為主，西南部風勢弱，擴散條件差，加上近日東北季風將中北部汙染物吹入南部，台南市15日中午，空氣品質迅速惡化，台南市環保局的台南站與安南站，相繼測得以細懸浮微粒的PM2.5為主的空氣品質指標（AQI）飆破151，達到「對所有族群不健康」的紅色警戒。這次台南今年入冬以來首次空品指標「紅色警戒」，台南市環保局啟動出車撒水、工廠減排措施。

有民眾發現台南市25日一片霧霾，誤以為要下雨，環保局監測空品的台南站、安南站分別在中午12時、下午1時測得空氣品質指標達到紅色警戒，汙染物以來自中、北部的細懸浮微粒（pm2.5）為主。

台南市15日的空氣品質惡化，達到紅色警戒等級。台南市環保局出動撒水車洗街，避免空汙加劇。（台南市環保局提供／程炳璋台南傳真）

環保局指出，秋冬季節的東北季風持續將中、北部空氣汙染物下傳向南部，雲林、嘉義14日就出現空品不良情況，15日白天因天兔颱風的風場仍在東部，西部風速弱，擴散條件差，台南市中午起陸續測得空氣品質指標超出紅燈標準。

台南市15日下午啟動應變措施，包括3輛水車在主要空品較差的道路持續撒水，轄區主要工廠強制減排。環保局表示，隨著颱風15日晚間進入恆春，西南部風、雨增加，環保局預估台南市的空品就會恢復為普通，但在空品惡化期間，建議民眾避免外出，如要外出需配戴口罩，敏感族群更要增加防護。