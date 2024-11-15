台東縣議會15日縣政總質詢，台東縣長饒慶鈴大啖成功美食鬼頭刀魚柳。（蔡旻妤攝）

無黨籍台東縣議員許進榮15日在議會縣政總質詢時關心成功鎮漁民生計，他指出近年鬼頭刀銷往美國、加拿大通路受阻，量產時產銷失衡，今年雖有望再度打開外銷通路，但仍期望大家協助拓展內銷。

台東縣議會15日縣政總質詢，許進榮特地在議會請來廚師將切好的鬼頭刀魚片打入雞蛋，台東縣長饒慶鈴見狀立馬技癢戴上手套「替魚片按摩」她說，「平常肌肉痠痛時，按摩絕對有效，魚柳經過按摩也一樣有效」相信被按摩之後的魚柳肉質會更酥軟，眾人在場笑翻她「難道是被縣長耽誤的按摩師？」

台東新港漁港是台灣鬼頭刀最主要捕撈產地，年產值破十億，主要是以外銷歐美做高級魚排，但是兩年前美國以產品未達A級為由停止輸入，近年價格慘跌，漁民和漁會叫苦連天，今年經過漁業署和漁會努力後下送驗達標，但是前景仍不明朗，許進榮希望台東縣府除了加強營養午餐和軍方採購管道，再拓展全台超市等，讓外銷轉內銷，台灣民眾也能方便品嘗東海岸的美味。