周湯豪下周末11月23、24日將於台北小巨蛋開開；近期除了睡覺，其他時間都忙著準備演唱會，每天行程就是剪接室、練團室、練舞室、健身房….；不只練舞、練歌、練體力，更自己操刀製作演唱會影像，下了舞台也沒閒著，秒變幕後工作人員，更包辦他自己和舞者、模特兒…總共70套的造型，周湯豪一人身兼歌手、創意總監、造型總監，本人「包山包海」也全面進化。

周湯豪演唱會倒數計時，每天忙於彩排練團。（環球音樂提供）

2年前一手操刀打造「REALIVE」演唱，舞台設計榮獲國際知名K DESIGN AWARD金獎與DFA銀獎的雙料肯定，被業界盛讚「一輩子一定要朝聖的演唱會」，還能再如何升級進化？向來勇於挑戰、超越自己的周湯豪表示，「這次會以未來工業的風格，每個段落呈現不同層次感和驚喜，國際認可的舞台設計你們來了就知道！」

周湯豪演唱會倒數計時，每天忙於彩排練團。（環球音樂提供）

周湯豪表示，這次的「motorola呈獻 周湯豪REALIVE (R2) 特仕版」超過6成的內容翻新，更會有第一次登台首唱的新作，每段舞蹈不只重新編排，還加了很多和歌迷們的互動，他說「一言難盡！來了就知道，保證讓你沉浸入坑！」

周湯豪演唱會倒數計時，每天忙於彩排練團。（環球音樂提供）

之前「REALIVE」巡演，所到之處台下歌迷們紛紛熱情拋扔出自己的內衣褲，這次派對區和周湯豪更幾乎是零距離！除了大家要記得穿銀／白風格的衣服前來，也別忘了先約朋友小酌和練歌，周湯豪表示，「我的演唱會就是不要坐著，一樓派對區的朋友們離我最近，請大家和我一起整場站著high爆！」演唱會尚有零星票券，請洽拓元售票系統。演唱會周邊商品，除了有應援必備商品：互動螢光棒、運動毛巾，也有時尚質感的露營杯。