女星小甜甜（張可昀）與宋晉賢離婚後，雙方為了愛犬「茼蒿」疑似被虐待鬧翻，小甜甜PO文轟「又渣又爛的前夫」，又在直播罵他「機X的人」，宋晉賢不滿，提告妨害名譽，士林地檢署二度不起訴小甜甜，宋聲請再議，昨遭台灣高檢署駁回，小甜甜獲不起訴確定。對此，小甜甜出面回應。

小甜甜稍早在臉書發文，感謝司法還給她清白，「凡事只求問心無愧，站得正就不怕影子斜！老天一切都很公平，該還給你的都會還給你！尤其沒做的事情，莫須有的罪名，正義或許會遲到但不會不到！」小甜甜表示，她現在很好、很富足，她愛的家人都在身邊，也成為她努力的動力與勇氣。

小甜甜臉書全文。（圖／小甜甜 張可昀臉書）

40歲小甜甜2021年和交往半年的宋晉賢奉女成婚， 一家三口常在網上曬幸福，不過婚姻僅維持2年就協議離婚，雙方好聚不好散，宋晉賢懷疑小甜甜虐待愛犬「茼蒿」，雙方在網上互嗆，小甜甜PO文轟「又渣又爛的前夫」，又在直播罵他「機X的人、說謊的人」，宋晉賢氣得提告妨害名譽。

經士林地檢署偵辦，認為小甜甜罪嫌不足，希望前夫能提出相關證據，檢方認為宋男未提供直播有關公然侮辱檔案及譯文等，二度不起訴小甜甜，宋男再聲請再議，但這次遭高檢署駁回，因此小甜甜獲不起訴處分確定。