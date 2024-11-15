「北港進香」於2024年5月登錄為國家級重要民俗，文化部於今（15日）在朝天宮廣場舉行授證儀式。文化部長李遠深受感動表示，他雖是台北小孩，但從小到大看宮廟的布袋戲之故，雲林也像是個故鄉，在他的任內，他保證會努力配合縣長，要辦學校、要訓練都會努力做。

縣長張麗善致詞時提及雲林縣布袋戲文化傳習的窘境，李遠致詞時回應說，他住在艋舺，有很多的宮廟，龍山寺、青山宮、媽祖廟等，從小到大經過這些地方都有布袋戲偶，對他來講，雲林很像是一個故鄉。

李遠說他對雲林的印象除了布袋戲，還有能幹的雲林人，他曾經要去一個地方上班，選了3個人一起去，聊天時1個說他是雲林人，另1個也說「我也雲林人」，不是因為雲林人多，因為雲林人真的很能幹，所以他對雲林有一份情感很深。

他話鋒一轉說，今天進來的時候很感動，因為他從小在宮廟的環境中長大，每次來時候覺得，北港朝天宮跟臺北的廟不太一樣，它好像更接近臺灣的全貌，因為是在農業大縣，所以它保留的文化比較沒有因為都市而變，保留了最原始，才是真正臺灣最重要需要保留的文化。

李遠表示，中央研究院有很多國外學者來台研究宗教，他們對北港很多儀式充滿興趣，「越在地化越國際」，不是說只看到自己、沒有看到別人，而是我們必須要告訴別人「我們是誰」，我們是臺灣，臺灣有什麼文化，這是我們能夠拿出去的東西。

他接著說，文化部未來一定要推動民俗文化之外，學校系統也應該建立，例如布袋戲應該設學校，國小、國中之後往上走，現在電影、歌唱、音樂好像是流行的，民俗才是未來最可能流行的地方。

李遠也表示，進香的儀式、陣頭、組織，幾乎組成臺灣社會的全部，非常值得保留，在他未來的任內，保證會努力配合縣長，要辦學校、要訓練，都會努力做，因為他知道它的重要性，最近台灣的音樂、電影、舞台劇在全世界表演，外國人看了覺得不一樣，越來越被在乎，所以這一點他保證「我會努力」。