桃園地檢署4位檢察長，任期將於明年1月底屆滿，法務部檢察官人事審議委員會9名票選委員15日下午發表聯合公告，自今天起至12月2日受理報名(推薦)檢察長候選人，12月3日至12月12日，向全國檢察官及各界廣徵意見。特別的是，今年的票選委員訂12月9日試辦邀請候選人至法務部舉行「見面說明會」，票選委員並對候選人提問，將創下檢察人事史上先例。

票選委員表示，9位票選委員將於12月2日上午10時，第一次公布當時彙總之全部候選人名單、其現職及司法官期別，供全國檢察官檢視有無遺漏及正確性。當日下午17時30分許截止報名後，票選委員將盡速公布最後彙總之全部候選人名單、其現職及司法官期別。

票選委員說，超過截止期間始向票選委員報名之候選人，依法雖仍具有候選人資格，但有無規避全國檢察官公評及廣徵意見等情，將列入票選委員審酌因素。

之後，9位票選委員將自12月3日至12月12日向全國檢察官及各界廣徵意見。

票選委員說，為促進檢審委員了解候選人，且避免不當私下直接接觸，訂於12月9日邀請候選人至法務部，舉行「見面說明會」。本次「見面說明會」是首次試辦，限檢審委員及有意願出席之候選人親自實體出席。

「見面說明會」預計每位候選人時間為8至15分鐘(視報名出席人數調整)，前半為候選人自述，後半為交流時間，票選委員得優先提問，現場不作PPT簡報、不看書面資料。

票選委員訂於12月12日召開檢審會「會前會」，討論入圍名單，並於12月13日上午檢審會提出9位票選委員之建議入圍名單，提請全體檢審委員討論。