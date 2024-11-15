新竹市議會15日首日市政總質詢，民進黨市議員楊玲宜不滿多次向行政處索資未提供，甚至承諾回覆後卻無音訊，簡直是藐視議會，她在質詢時將行政處代理處長彭孔貞請出議會，彭孔貞在請示後離席；代理市長邱臣遠則強調，市府團隊絕對尊重議會，相關資料提供上也都尊重專業。

新竹市議會第11屆第4次定期會15日市政總質詢，民進黨團聯合質詢時，市議員楊玲宜指出，監督市府、市政是議員職責，因此必須先了解市政狀況，但是過去針對各局處的索資，顯然都沒有在時間內提供；代理市長邱臣遠答詢表示，有關議員監督市政的基本原則，市府都尊重相關職權，針對索資也尊重局處的專業判斷。

楊玲宜也詢問市府行政處長彭孔貞，她在1個多月前發文索資，想了解市政狀況，上周二說會後提供，但到現在1通電話、1個說明都沒有，她質疑這不是官員該有的態度，資料到底是不能給還是不敢給？

楊玲宜也直接請行政處代理處長離開議會，並希望此事能引以為戒，彭孔貞也向大會主席、議長許修睿請示是否離席，許修睿也請她先行離席。楊玲宜也呼籲，各局處長在時間內提供資料，強調這是對議會最基本的態度，也希望邱臣遠能承諾。

民進黨市議員曾資程隨後也詢問，民進黨團向市府各局處索資，還沒提供的請舉手，場上多個局處長都舉手，曾資程也表示，如果照楊玲宜的標準，將近一半的局處長要離開議事殿堂，並呼籲會後盡速提供相關資料。