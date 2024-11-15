日馬夫妻檔Ryu與Yuma所經營的YouTube頻道擁有超過180萬粉絲追蹤，最近兩人卻傳出婚姻觸礁，女方Yuma和日本網紅Tommy有染，男方Ryu也承認和女畫家交往，兩人婚內雙出軌，震撼粉絲。對此，來自日本的Iku老師昨(14日)上傳了一支影片，開第一槍砲轟Tommy丟日本人的臉玩朋友的妻子，並強調他所認識的日本人沒有一個跟Tommy一樣，希望大家不要因此對日本人觀感變差。

Iku老師（本名：佐藤生）大學時申請到台灣留學，之後就愛上台灣在寶島定居，2012年他與台灣女友結婚，成為台灣女婿，4年前夫妻倆生下一女。Iku老師昨上傳一支影片聲援Ryu，表示其實知道自己如果不拍這支影片、睜一隻眼閉一隻眼比較好，但Ryu是他的偶像，從在他心中有如天上星星、太陽等級的YouTuber，到有機會跟他們一起拍攝甚至成為朋友，都讓他相當珍惜，認為有必要出來幫Ryu說一些話。

日馬夫妻檔Ryu與Yuma婚姻觸礁。（圖／翻攝自ryuuu0409 IG）

關於RyuuuTV跟Tommy的事情的我的看法。日本人都是一樣嗎？Iku老師

Iku老師表示拍片前有問過Ryu，對方答應了，他才決定錄這支影片。他表示自己先前真的不知情，但有發現Ryu狀態不好，直到婚變消息爆發，他才知道發生了什麼事，更心疼對方很敬業、個性溫柔，Iku老師有傳訊息關心Ryu，並鼓勵他還是要繼續創作拍影片，會一直等對方回來，兩人也約好未來要吃個飯。

Iku老師轟Tommy竟然敢對朋友的妻子下手。（圖／翻攝自Iku老師/Ikulaoshi Youtube）

最後，Iku老師談到「小王」Tommy，直言沒見過他本人，但知道他的作品，Iku老師動怒說：「你（Tommy）做的事情是爛到極點，不管怎麼樣的狀況敢對朋友的妻子出手？玩一玩的心情？完全不考慮你朋友的感受」，Iku老師更說自己的日本朋友裡沒有一個會做出跟Tommy的事，「寫的也是一點感情都沒有的道歉」。

Iku老師強調不是日本人都跟Tommy一樣。（圖／翻攝自Iku老師/Ikulaoshi Youtube）

如今Iku老師已經無法再看Tommy的作品，好奇過去合作的廠商為何沒有叫Tommy刪合作文章？「他介紹的東西我不會買」，甚至有些是跟官方合作的案子，Iku老師好奇為何沒有台灣網友生氣，直言：「台灣人辛辛苦苦付的錢（指納稅）運用在這樣的人身上？不覺得奇怪嗎？」而事發至今，Tommy的YouTube頻道的追蹤人次也在不斷下滑，從一開始的98.3萬粉絲，至截稿前掉到94.8萬，出走了約4萬多名網友。