天兔颱風逐漸靠近台灣，受颱風外圍環流影響，恐帶來瞬間強陣風及大雨，交通部觀光署已請所屬國家風景區管理處落實防颱作業，全台有5個管理處共37處景點預警性封閉，並有3項活動取消或延期。觀光署呼籲民眾在颱風期間注意天氣預報，盡量避免外出及勿前往山區或海邊活動，維護自身安全。

觀光署表示，因應天兔陸上海上颱風警報，觀光署所屬國家風景區轄內有5個管理處，37處景點預警性封閉，包括東管處的綠島：朝日溫泉、紫坪、馬蹄橋、大白沙潛水區、柴口浮潛區、石朗浮潛區；花蓮：磯崎遊憩區、奇美中繼站、秀姑巒溪；台東：加母子灣休憩區濱海步道、渚橋休憩區、郡界休憩區、小野柳遊憩區濱海步道、加路蘭、界橋、寧埔、齒草橋、八仙洞。

茂管處：茂林情人谷、茂林谷、涼山步道；縱管處：鯉魚潭潭東自行車道、羅山瀑布木棧道、羅山拱橋、白端景觀拱橋、玉富自行車道舊鐵橋、四格山步道、利吉惡地步道、鹿野高台及泰平山起飛場；西管處：紅葉公園；大鵬灣管理處的琉球風景區：美人洞、山豬溝、烏鬼洞；青洲濱海遊憩區、海景休閒度假區、琉行之道。

觀光署提到，國家風景區管理處主辦活動取消或延期包括茂管處雙年賞蝶開幕及護蝶市集，由原11月16、17日延至11月23、24日辦理；東北角管理處草嶺古道芒花季11月16至17日周六、日活動取消；雲管處11月16日觀鳥定點導覽活動取消。

觀光署表示，各國家風景區轄內經管景點預警性封閉情形等資訊可至交通部觀光署官網查詢，再次呼籲民眾於天兔颱風警報發布期間應注意自身安全，切勿前往山區、海邊及從事觀浪、海釣及戲水等活動，維護自身安全。