台中海線國道3號清水服務區，今年全面改裝，歷經8個多月，15日試營運上路，適逢小周末，中午過後湧現人車潮，停車塲爆滿，初估上午破3千人次入場，其中休息區內星巴克咖啡廳建築吸睛，外觀以在地高美溼地招潮蟹為意象設計，更吸引遊客爭相拍照打卡。

經營廠商統一超商公司指出，服務區內賣場約50個櫃位，全區部分為原櫃位，另一部分第一次進駐該服務區，增加約2成櫃位，吸引許多遊客消費。

有民眾指出，清水服務區的招潮蟹星巴克咖啡廳一早開幕，許多民眾停留拍照入內參觀，從建築正面望去，鋼構外型的兩邊像招潮蟹的螯，有趣極了。

2樓美食街座無虛席、滿滿人潮。（張妍溱攝）

試營運首日，知名甜點店推出活動，排滿長長人龍。（張妍溱攝）

電扶梯旁有設置大型環繞式電子水族箱，讓遊客相當驚喜。（張妍溱攝）

清水服務區停車場停車位幾乎全滿。（張妍溱攝）

清水休息區廁所全新整修。（張妍溱攝）

清水服務區內約50個櫃位，吸引遊客採購伴手禮。（張妍溱攝）

遊客林小姐說，她常公務南北跑，今年3月，清水服務區內部整修封閉，覺得封閉好久喔，一知道今天試營運就衝來喝杯咖啡、吃大判燒紅豆餅，優閒放鬆，讓人還想再來。

知名伴手禮名店，首次進駐國道服務區，相準國道休息區伴手禮商機，除推限定款餅乾，定點出爐的千層酥，香氣撲鼻甜，卡士達鋪滿奶油跟鳳梨丁，酥脆口感、甜而不膩，試營運首日，更加碼甜點免費送，排了長長人龍。

高公局表示，清水服務區向來是國道營業額最高的服務區，用路人服務需求量大，今年3月起由統一超商公司接手，以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象，融入清水豐富自然生態、人文風情、地方工藝等設計，來形塑整體門，預計11月試營運，12月中全面正式啟用。