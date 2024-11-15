麥當勞日前限時販售楓糖厚鬆餅堡，引爆民眾排隊搶購熱潮！台中市長盧秀燕也在臉書分享試吃「爆紅漢堡」影片，在開吃之前也喊「很期待」，在講出心得前還憋笑約10秒，表情相當豐富！
吃完第一口漢堡後，盧秀燕則是憋笑，被問到「不好吃嗎？」才笑說「我要想想看怎麼表達（口感）」；醞釀10秒後，她才說出心聲，「老實說，這把它綜合起來，確實是有點特別的口感」，並給出評論「不錯吃」。
對此有不少人留言說「我還沒排到」、「表情說明一切了」、「媽媽市長掌握流行與時俱進」。
麥當勞日前限時販售楓糖厚鬆餅堡，引爆民眾排隊搶購熱潮！台中市長盧秀燕也在臉書分享試吃「爆紅漢堡」影片，在開吃之前也喊「很期待」，在講出心得前還憋笑約10秒，表情相當豐富！
吃完第一口漢堡後，盧秀燕則是憋笑，被問到「不好吃嗎？」才笑說「我要想想看怎麼表達（口感）」；醞釀10秒後，她才說出心聲，「老實說，這把它綜合起來，確實是有點特別的口感」，並給出評論「不錯吃」。
對此有不少人留言說「我還沒排到」、「表情說明一切了」、「媽媽市長掌握流行與時俱進」。
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