民進黨強調台灣不缺電，立委馬文君卻發現國安局卻編列1473萬元預算，將添購「槍響偵測系統」的「夜間套件」，國安局長蔡明彥答詢，若遇城市或大區域停電斷電沒有光源情況下，就需要採購新型偵測器。她在臉書發文嘲諷，民進黨說不缺電，預算倒是編的很誠實。

馬文君指出，特勤中心現有的「槍響偵測系統」可以進行夜間偵測，在總統造勢大會等維安特勤任務中，偵測槍響來源，為何國安局還編列1473萬元預算，為特勤中心添購「槍響偵測系統」的「夜間套件」？

蔡明彥說，現有的槍響偵測器，雖然可以進行夜間偵測，但若是遇到整個城市，或是大區域的停電斷電，在完全沒有光源情況下，就需要採購新型的偵測器，才能發揮作用。

馬文君認為，民進黨政府一再保證台灣不缺電，為什麼國安局會有這種想定？全國大停電或斷電，是因為缺電？還是其他重大風險？蔡明彥強調，根據不同的想定，提升維安的能力。

馬文君發文嘲諷，民進黨嘴巴說不缺電，國安局預算倒是編的很誠實，已提前為大規模停電、斷電做好準備。