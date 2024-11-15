經濟學家指出，這份最新出爐的貿易報告，可左右印尼央行將在下周的例會中，對當地政策利率的決定。天然資源蘊存量豐厚的印尼，出口水準因大宗物資價格陸續反彈而回升。

根據印尼統計局（Statistics Indonesia）提供的數據，當地所產的原物料價格不再下跌，像是農產品、各項金屬以及礦產等。不過，能源還是低於去年的水平。印尼是棕櫚油、煤炭、鎳、錫以及天然氣等，多種原物料的全球主要供給國家。

印尼上個月的進口額年增17.49%，達219.4億美元，是2022年9月以來最大的成長率。其中，工業原料進口更是年增18.48%。同時期，人口數接近3億的印尼，出口金額年增10.25%，來到244.1億美元，遠高於市場預估值3.84%，增幅創2023年1月以來最大。

在出口數量與售價雙雙增加之下，棕櫚油10月出口年增25.35%，達23.7億美元。印尼積極推進的2025年生質燃料（biofuel）計畫，讓棕櫚油價格獲得支撐。由於國際可可價格上揚，今年到目前為止，可可出貨量也是成長的。