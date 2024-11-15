下周運勢提前看，清水孟國際塔羅篠安老師在臉書上公布12星座周運，在11月17日到11月23日期間，先遇上冥王星進入水瓶座，此次冥王星正式進入水瓶座，將持續近20年，接下來會遇到太陽進入射手座，可將焦點放在對於未來一年的期許與規畫。

▌牡羊座

隨著太陽正式進入進修價值觀領域，你可以將焦點放在在職進修上，而考試也會有不錯的成績，工作方面有出差外派的機會，受到冥王星水瓶影響，人際關係能得到眾人的重視與青睞。

▌金牛座

隨著太陽正式進入深層情感領域，這是一個適合面對內心黑暗面的時刻，財務方面可以審視目前的投資與保險規畫，受到冥王星水瓶影響，事業方面將展現企圖心，但也要留意想法上勿過於主觀。

▌雙子座

隨著太陽正式進入親密關係領域，生活焦點會放在與另一半的互動，與對方的感情將與日俱增，受到冥王星水瓶影響，你對心靈與宗教感到興趣，鑽研此領域將會收穫滿滿。

▌巨蟹座

隨著太陽正式進入職場工作領域，你會把焦點放在工作進度上，工作效率因此大幅度提升，受到冥王星水瓶影響，有意外桃花緣份出現，但要留意不要有金錢交易瓜葛。

▌獅子座

隨著太陽正式進入戀愛創造領域，個人靈感將源源不絕，很適合參加創造性與藝術活動，受到冥王星水瓶影響，感情方面可能擁有極度的占有慾，讓另一半備感壓力。

▌處女座

隨著太陽正式進入居家生活領域，會把焦點放在照顧家人的生活起居，也要留意家人的身體健康，受到冥王星水瓶影響，工作會進入到新的階段，同時也遇到新的挑戰。

▌天秤座

隨著太陽正式進入溝通表達領域，你將會把焦點放在人際交流互動上，透過人際聚會與朋友之間的情感更為和睦，受到冥王星水瓶影響，感情方面會遇到新的波折，甚至可能有分手的打算。

▌天蠍座

隨著太陽正式進入金錢正財領域，你將找回新的動力，專注投入在工作與賺錢，受到冥王星水瓶影響，可能會遇到房屋土地糾紛的問題，或是要去處理童年時期所帶來的創傷。

▌射手座

隨著太陽正式進入自我認同領域，你將會把焦點放在自我身上，凡事能為自己著想，並爭取更多的權益，受到冥王星水瓶影響，在人際溝通上將展現流暢的表達能力，在團體中也更具說服力。

▌摩羯座

隨著太陽正式進入深層潛意識領域，你會發現自己不太喜歡參與公眾活動，因此減少人際互動聚會，受到冥王星水瓶影響，要留意可能投資不慎而有意外損失。

▌水瓶座

隨著太陽正式進入人際團體領域，生活重心會放在團體活動與人際交流，可能受託於朋友而協助他們解決，受到冥王星水瓶影響，你將更有自我想法，但相對也讓周圍的人對你過於主觀而保持距離。

▌雙魚座

隨著太陽正式進入事業地位領域，你將會把重點放在事業推展上，在職場上能遇到男性貴人的協助與支持，受到冥王星水瓶影響，可能遇到親友生病或經濟出現難題，建議量力而為。

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